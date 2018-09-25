В Одессе есть латентный сепаратизм в лице городской власти, - советник Авакова

25 сентября, 2018, 08:26

В МВД предполагают, что городские власти Одессы олицетворяют латентный сепаратизм, который распространяется не только на эту область

Об этом в эфире канала ICTV заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает Еспресо.TV.

"Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти. Я понимаю, что в последнее время этот латентный сепаратизм распространяется не только на Одессу, но и на территорию всей Украины", - подчеркнул он.

Приводя примеры этого, Шкиряк отметил, что эти лица уже покупают телеканалы и в центральных эфирах осуществляют абслолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду, а это составляет общую угрозу.