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В Одессе есть латентный сепаратизм в лице городской власти, - советник Авакова

В МВД предполагают, что городские власти Одессы олицетворяют латентный сепаратизм, который распространяется не только на эту область

Об этом в эфире канала ICTV заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает Еспресо.TV.

"Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти. Я понимаю, что в последнее время этот латентный сепаратизм распространяется не только на Одессу, но и на территорию всей Украины", - подчеркнул он.

Приводя примеры этого, Шкиряк отметил, что эти лица уже покупают телеканалы и в центральных эфирах осуществляют абслолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду, а это составляет общую угрозу.

  • Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
  • По данным врачей, состояние Михайлика сейчас стабильное, в то же время пулю медики еще не изымали. Это планируется сделать после того, как его состояние окончательно стабилизируется.
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