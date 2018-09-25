В Минэкономразвития спрогнозировали ВВП на ближайшие годы

25 сентября, 2018, 15:09

Ведущие экономисты в области макропрогнозирования государственного и негосударственного сектора повысили прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне 3%

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Во время дискуссии в Минэкономразвития по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования специалисты также дали прогноз последнего ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, рост на уровне 3,1% в 2020 году и на уровне 3,9% - в 2021 году.

Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% - в 2019 году, 6% - в 2020 году и 5% - в 2021 году.

Среди главных рисков для экономики Украины на период прогноза специалисты назвали следующие внешние риски: неполучение запланированного финансирования от МВФ, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, усиление гибридных угроз Украине, в частности, активное военное противостояние на востоке страны.

В числе внутренних рисков, по мнению экспертов, - усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, недостаточно быстрое проведение реформ, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.