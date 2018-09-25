В метро Киева из-за падения человека на рельсы пришлось остановить поезда
25 сентября, 2018, 09:25
Во вторник, 25 сентября, утром в метро Киева пришлось приостановить движение поездов из-за того, что на рельсы упал человек
Об этом сообщает "Укринформ".
Инцидент произошел на красной ветке метрополитена на станции "Святошин".
Работники метро оперативно оказали помощь пассажиру, после чего движение поездов возобновили.
В общем пришлось приостанавливать движение на около 5 минут.
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