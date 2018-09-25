В Киеве электричка сбила насмерть мужчину, который был в наушниках
25 сентября, 2018, 22:52
В Днепровском районе Киева городская электричка сбила насмерть мужчину, который шел по колее
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть 33-летнего мужчины.
Возле погибшего лежали наушники, поэтому, скорее всего, мужчина не слышал сигнала приближавшегося поезда из-за прослушивания музыки. На месте работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства данного происшествия.
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