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В Киеве электричка сбила насмерть мужчину, который был в наушниках

В Днепровском районе Киева городская электричка сбила насмерть мужчину, который шел по колее

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть 33-летнего мужчины.

Возле погибшего лежали наушники, поэтому, скорее всего, мужчина не слышал сигнала приближавшегося поезда из-за прослушивания музыки. На месте работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства данного происшествия.

 

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