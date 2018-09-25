В королевской семье Британии впервые заключили однополый брак

25 сентября, 2018, 23:28

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II лорд Айвар Маунтбеттен вступил в брак со стюардом одной из британских авиакомпаний Джеймсом Койлом

Об этом лорд Маунтбеттен сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, свадьба состоялась 22 сентября в графстве Девон. На мероприятии присутствовали 60 гостей, но ни один из них не является представителем королевской семьи.

"Мы наконец сделали это! Это был невероятный день несмотря на плохую британскую погоду", — написал Маунтбеттен.

Он также поблагодарил всех за организацию свадьбы, в частности трем своим дочерям от первого брака — "за понимание и поддержку, без которых всего этого не произошло бы".

Отметим, что Маунтбеттен и Койл не скрывали своих отношений и последние два года жили вместе.

Таким образом, лорд Маунтбеттен стал первым в истории членом британской королевской семьи, который вступил в однополый брак.