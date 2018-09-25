В королевской семье Британии впервые заключили однополый брак
Об этом лорд Маунтбеттен сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, свадьба состоялась 22 сентября в графстве Девон. На мероприятии присутствовали 60 гостей, но ни один из них не является представителем королевской семьи.
"Мы наконец сделали это! Это был невероятный день несмотря на плохую британскую погоду", — написал Маунтбеттен.
Он также поблагодарил всех за организацию свадьбы, в частности трем своим дочерям от первого брака — "за понимание и поддержку, без которых всего этого не произошло бы".
Отметим, что Маунтбеттен и Койл не скрывали своих отношений и последние два года жили вместе.
Таким образом, лорд Маунтбеттен стал первым в истории членом британской королевской семьи, который вступил в однополый брак.
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