В Дании водительские права переведут в мобильное приложение
Об этом сообщает The Local.
Ожидается, что приложение будет доступно до конца 2020 года. В Дании большинство жителей уже используют мобильные телефоны для таких вещей, как онлайн-банкинг и официальная документация через безопасную почтовую систему E-boks.
Таким образом, водителю необходимо будет только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав.
Цифровое водительское удостоверение будет дополнять, а не заменять физическое удостоверение, и будет доступно через приложение, который открывается с помощью технологии отпечатков пальцев или безопасного входа в систему.
"У большинства людей сегодня смартфон, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мобильные телефоны заменили почти кошельке, поэтому имеет смысл вводить водительские права в телефоне, чтобы они всегда были под рукой", - сказала датский министр инноваций в государственном секторе Софи Льонде.
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