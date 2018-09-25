В Дании водительские права переведут в мобильное приложение

25 сентября, 2018, 23:44

Министерство финансов Дании заявило, что водительские права станут первым официальным документом, который переведут в цифровую версию

Об этом сообщает The Local.

Ожидается, что приложение будет доступно до конца 2020 года. В Дании большинство жителей уже используют мобильные телефоны для таких вещей, как онлайн-банкинг и официальная документация через безопасную почтовую систему E-boks.

Таким образом, водителю необходимо будет только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав.

Цифровое водительское удостоверение будет дополнять, а не заменять физическое удостоверение, и будет доступно через приложение, который открывается с помощью технологии отпечатков пальцев или безопасного входа в систему.

"У большинства людей сегодня смартфон, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мобильные телефоны заменили почти кошельке, поэтому имеет смысл вводить водительские права в телефоне, чтобы они всегда были под рукой", - сказала датский министр инноваций в государственном секторе Софи Льонде.