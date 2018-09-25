УПЦ МП не имеет права "выгонять" экзархов из Украины, - представитель Константинополя
Об этом сказал иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиський Иова (Геча), сообщает Укринформ.
Он прокомментировал решение синода УПЦ МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев назван "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.
"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил владыка Иов.
Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны УПЦ МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания».
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- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномоченное без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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