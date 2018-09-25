УПЦ МП не имеет права "выгонять" экзархов из Украины, - представитель Константинополя

25 сентября, 2018, 23:09

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права требовать, чтобы экзархи существующего Константинопольского патриарха покинули Украину

Об этом сказал иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиський Иова (Геча), сообщает Укринформ.

Он прокомментировал решение синода УПЦ МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев назван "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил владыка Иов.

Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны УПЦ МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания».

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