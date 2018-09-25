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УПЦ МП не имеет права "выгонять" экзархов из Украины, - представитель Константинополя

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права требовать, чтобы экзархи существующего Константинопольского патриарха покинули Украину

Об этом сказал иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиський Иова (Геча), сообщает Укринформ.

Он прокомментировал решение синода УПЦ МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев назван "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил владыка Иов.

Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны УПЦ МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания».

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  • Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
  • Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
  • 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномоченное без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
  • В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
  • 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
  • Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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