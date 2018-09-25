Украинский клуб рекламирует на футболках "Северный поток-2"

25 сентября, 2018, 08:29

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" выступает в футболках с логотипом газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Sportarena.

"Северный поток-2" стал спонсором Лиги чемпионов и все клубы, участвующие в турнире, должны выходить на матчи с логотипом компании. Среди них есть и "Мотор", который играет с логотипом этой компании на рукаве даже в чемпионате Украины.

В то же время, польские клубы во время игр ЛЧ отказались носить логотип "Северного потока-2". За это "Висла" и "Виве" были оштрафованы на 12,5 тыс евро.