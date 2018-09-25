Украинский клуб рекламирует на футболках "Северный поток-2"
25 сентября, 2018, 08:29
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" выступает в футболках с логотипом газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Sportarena.
"Северный поток-2" стал спонсором Лиги чемпионов и все клубы, участвующие в турнире, должны выходить на матчи с логотипом компании. Среди них есть и "Мотор", который играет с логотипом этой компании на рукаве даже в чемпионате Украины.
В то же время, польские клубы во время игр ЛЧ отказались носить логотип "Северного потока-2". За это "Висла" и "Виве" были оштрафованы на 12,5 тыс евро.
- Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится за возможную потерю статуса главной транзитной страны для российского газа в ЕС. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что потери для Украины могут составить $3 миллиарда ежегодно.
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Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 уже начала укладывать первые трубы в Германии в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2".
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