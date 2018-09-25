Украинский экспорт в Турцию вырос на 20%
25 сентября, 2018, 15:37
В 2017 году Украина экспортировала в Турцию на 20,9% больше товаров и услуг, чем в 2016 году
Об этом сообщил в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив .
В целом объем украинского экспорта в Турцию в 2017 году составил $2,7 млрд.
По данным министерства, в 2018 году рост экспорта в Турции продолжается: только за 7 месяцев экспорт товаров составил уже $1,6 млрд, что на 9,6% больше показателя аналогичного периода 2017 года.
- Ранее сообщалось, что Украина экспортировала в прошлом году в Португалию почти на 16% больше украинской продукции, чем в 2016 году.
- Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала в страны Евросоюза товаров и услуг на $9,8 миллиарда, что в пять раз больше, чем в Россию.
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