Украинцев накрыл первый снег

25 сентября, 2018, 08:43

На границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпал первый снег

Это произошло на горе Поп Иван Черногорский еще 24 сентября, сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С", - отметили в ведомстве.

Отметим, согласно прогнозу синоптика Еспресо Натальи Диденко, в ночь на среду, 26 сентября, в большинстве областей Украины, кроме юга и крайнего запада, местами ожидаются заморозки 0...-3°C.