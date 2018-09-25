Ученые изобрели робо-кожу, которая может "оживить" любой объект

25 сентября, 2018, 15:22

Ученые из Йельского Университета разработали гибкий материал с датчиками и механизмами, который делает любой объект движимым

Как пишет Engadget, разработка может найти применение в космосе, игрушках или одежде.

Исследователи лаборатории Ребекки Крамер-Ботоглио разместили датчики и исполнительные элементы на упругом письме. Когда письма наносят на объект - например, мягкую игрушку - робо-кожа может ее анимировать.

Датчики и исполнительные элементы могут быть запрограммированы для выполнения различных задач. Кроме того, добавление нескольких листов может увеличить или изменить функциональность.

"Мы можем взять кожу и обернуть ее вокруг одного объекта, чтобы выполнить задание - например, перемещение, - а потом забрать ее и поставить на другой объект, чтобы выполнить другое задание, например, захват и перемещение объекта"- говорят ученые.

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