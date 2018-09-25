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Трамп спрогнозировал Германии полную энергетическую зависимость от России

Президент США Дональд Трамп призвал Германию изменить свой курс в отношении продолжения строительства "Северного потока-2", иначе Берлин будет полностью энергетически зависимым от РФ

Об этом глава Белого дома среди прочего заявил во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

При этом в качестве положительного примера строительства альтернативного балтийского газопровода как нити энергетической безопасности от РФ он несколько раз упомянул Польшу.

Кроме того, Трамп подверг критике Организацию стран-экспортеров нефти за грабительскую политику.

"ОПЭК грабит весь мир, и мне это не нравится. Это никому не нравится. Мы им помогаем, а они поднимают цены", - отметил Трамп.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп также предостерег от любого использования химического оружия в Сирии.
  • Кроме того, Министерство торговли Соединенных Штатов ввело санкции против очередных 12 компаний из России.
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