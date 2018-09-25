Трамп на Генассамблее ООН предостерег от использования химического оружия в Сирии

25 сентября, 2018, 18:59

Президент США Дональд Трамп предостерег от любого использования химического оружия в Сирии

Об этом Трамп заявил на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщает GlobalNews.

Президент США отметил, что американские вооруженные силы нанесли поражение “Исламскому государству” и предостерег от любого использования химического оружия в Сирии.

Трамп в своем выступлении обвинил власти Ирана в распространении "хаоса, смерти и деструкции" на Ближнем Востоке. Президент также напомнил о своем решении выйти из ядерного соглашения с Ираном, информирует ВВС.

Также Трамп похвастался, что его администрация достигла "больше, чем другие” в истории страны.

"США стали сильнее, богаче и более безопасными", - заявил Трамп. Его слова делегаты Генеральной ассамблеи встретили со смехом.

Что касается Ирана, то Трамп назвал Тегеран спонсором терроризма за рубежом. По его словам, решение администрации США отойти от ядерной сделки с Ираном получило широкую поддержку других стран региона.

Трамп отметил, что его встреча с лидером КНДР привела к событиям, "которые казались невероятными" еще несколько месяцев назад.