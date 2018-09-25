Телеканал "UA:Первый" отключили за долги, - Аласания

25 сентября, 2018, 11:09

Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала "UA:Первый" за долги

Об этом сообщил в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA:Первый (за долги государства государству)", - написал Аласания.

В комментарии "РБК-Украина" Аласания уточнил, что долг НСТУ перед концерном РРТ за 10 месяцев составляет сейчас 69 млн грн.

"РРТ отключил сигнал, поскольку требует оплату за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от электросети за долги. А если их отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов", - отметил Аласания.

При этом глава правления НСТУ считает сложившуюся ситуацию давлением на СМИ. По его словам, решение об отключении канала является позицией главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Евдоченко. Концерн РРТ находится под непосредственным руководством этой службы.

"Его позиция - отключить нас от сигнала", - сказал Аласания.

Об отключении вещания "UA:Первый" Концерн РРТ предупредил НСТУ официальным письмом от 24 сентября 2018 года.

"Учитывая рост задолженности Концерн РРТ вынужден прекратить трансляцию телеканала "UA:Первый" с 25 сентября 2018 года", - говорится в документе.

В телерадиокомпании подсчитали, что дефицит критически необходимых средств до конца 2018 составляет 220 млн грн.

"До конца 2018 в распоряжении НСТУ остается 258,8 млн грн финансовой поддержки; 4,8 млн грн на счетах филиалов; 5 млн грн на счету центральной дирекции. Ожидаемые доходы от хозяйственной деятельности НСТУ до конца года в лучшем случае составляют 20 млн грн. Таким образом, для обеспечения работы телерадиокомпании до конца 2018 есть лишь 288,6 млн грн. При этом критическими и обязательными для уплаты до конца 2018 года, среди прочих, являются такие расходы: 210 млн грн - оплата труда; 186 млн грн - оплата трансляции; 9 млн грн - на производство уже запущенных т лерадиопрограм; 28 млн грн - коммунальные услуги; 15,6 млн грн - налог на землю; 29 млн грн - оплата услуг и материалов; 21 млн грн - взнос в Европейский вещательный союз; 5 млн грн капитальных расходов на программное обеспечение и техническое оборудование; 5 млн грн капитальных расходов на ремонт филиалов и оборудования ", - сообщает пресс-служба "UA: Общественное вещание".

Правление НСТУ приняло план антикризисных мер, включая отправление руководства и членов центральной дирекции, незадействованных в эфирах и новостях, в неоплачиваемые отпуска, ограничение приема на работу новых сотрудников, прекращение выплаты премий руководству, переговоры по рассрочки и отсрочки уплаты за предоставленные в текущем году услуги и материалы, привлечения дополнительных средств от рекламы и спонсоров.

Телерадиокомпания заявляет, что неоднократно обращалась к правительству по поводу критического недофинансирования, и называет сложившуюся ситуацию попыткой финансового давления на независимые СМИ.

"В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указан, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет лишь 776 563,1 грн, а это вдвое меньше суммы, гарантированной законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Урезанное вдвое финансирование ставит под угрозу дальнейшее существование общественного вещателя в Украине", - отмечают в телерадиокомпании.