Ситуация в зоне ООС остается напряженной, потери оккупантов - 5 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой: противники 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, при этом дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.
Враги били по позициям в районе населенного пункта Гнутове, что на Мариупольском направлении, из минометов 82-го калибра. Для обстрела вблизи Южного, что на Горловском направлении, они использовали минометы 120-го калибра.
Опорные пункты возле Крымского на Луганском направлении накрыли огнем из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Водяного - из вооружения боевых машин пехоты.
"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, четверо - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня российские наемники успели дважды обстрелять украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкине.
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