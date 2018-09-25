Ситуация в зоне ООС остается напряженной, потери оккупантов - 5 человек

25 сентября, 2018, 07:24

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой: противники 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, при этом дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.

Враги били по позициям в районе населенного пункта Гнутове, что на Мариупольском направлении, из минометов 82-го калибра. Для обстрела вблизи Южного, что на Горловском направлении, они использовали минометы 120-го калибра.

Опорные пункты возле Крымского на Луганском направлении накрыли огнем из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Водяного - из вооружения боевых машин пехоты.

"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, четверо - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня российские наемники успели дважды обстрелять украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкине.