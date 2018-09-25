Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
25 сентября, 2018, 10:57
В течение этой недели температура воздуха в Украине будет оставаться осенней, потепление ожидается в пятницу
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Завтра в Украине ожидается практически прекращение осадков, дожди еще пройдут в центральных областях и на северо-востоке. В других регионах будет сухая погода.
Температура воздуха будет в пределах 10-14 градусов, на Юге до 16 градусов. Также ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки.
В Киеве в среду будет без существенных осадков, стихнет ветер. Воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью - заморозки.
Ближайшее потепление в Украине ожидается в эту пятницу. Температура будет в пределах 16-20 градусов. В субботу снова похолодает, пройдет дождь, в воскресенье - прояснения.
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