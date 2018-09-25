Странные, но не страшные: британец выпускает книгу с неудачными стоковыми снимками
25 сентября, 2018, 16:51
С 2017 британский игровой журналист Энди Келли ведет канал Dark Stock Photos, где собирает "крайне фиговые стоковые снимки", а теперь выпускает с ними книгу
Как отмечает издание TJ, авторы фото довольно неудачно пытались передать мрачную атмосферу. Из-за этого фотографии про депрессию, суицид, наркотики и алкоголизм выходили скорее странными, чем страшными.
12 июня 2017 г.
21 августа 2018 г.
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24 сентября 2018 г.
12 августа 2018 г.
20 августа 2018 г.
В начале октября 2018 года выходит книга "Dark Stock Photos: F * cked up photography for a messed up world" с лучшими работами. В ней иллюстрации лишились фирменных водяных знаков, потому что снимки пришлось купить.
22 августа 2018 г.
19 апреля 2018 г.
24 сентября 2018 г.
10 сентября 2018 г.
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