Странные, но не страшные: британец выпускает книгу с неудачными стоковыми снимками

25 сентября, 2018, 16:51

С 2017 британский игровой журналист Энди Келли ведет канал Dark Stock Photos, где собирает "крайне фиговые стоковые снимки", а теперь выпускает с ними книгу

Как отмечает издание TJ, авторы фото довольно неудачно пытались передать мрачную атмосферу. Из-за этого фотографии про депрессию, суицид, наркотики и алкоголизм выходили скорее странными, чем страшными.

В начале октября 2018 года выходит книга "Dark Stock Photos: F * cked up photography for a messed up world" с лучшими работами. В ней иллюстрации лишились фирменных водяных знаков, потому что снимки пришлось купить.