США продадут Тайваню военную технику на $330 млн
25 сентября, 2018, 17:34
Государственный департамент США поддержал проект продажи для Тайваня запчастей для военной авиации на сумму $330 миллионов
Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает Reuters.
Тайваню еще необходимо завершить сделку со своей стороны для окончательного подтверждения продажи.
Пентагон в официальном заявлении подчеркнул, что предложенная продажа должна помочь Тайваню поддерживать в боеспособности свою авиацию и не должна повлиять на военное равновесие в регионе.
Отметим, что спикер министерства иностранных дел Китая Ген Шуан 25 сентября озвучил недовольство своей страны соглашением между США и Тайванем.
Армия Тайваня вооружена преимущественно американским оружием и военной техникой, в том числе современными истребителями, что вызывает тревогу со стороны Пекина.
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