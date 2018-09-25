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США продадут Тайваню военную технику на $330 млн


фото: REUTERS
Государственный департамент США поддержал проект продажи для Тайваня запчастей для военной авиации на сумму $330 миллионов

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает Reuters.

Тайваню еще необходимо завершить сделку со своей стороны для окончательного подтверждения продажи.

Пентагон в официальном заявлении подчеркнул, что предложенная продажа должна помочь Тайваню поддерживать в боеспособности свою авиацию и не должна повлиять на военное равновесие в регионе.

Отметим, что спикер министерства иностранных дел Китая Ген Шуан 25 сентября озвучил недовольство своей страны соглашением между США и Тайванем.

Армия Тайваня вооружена преимущественно американским оружием и военной техникой, в том числе современными истребителями, что вызывает тревогу со стороны Пекина.

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