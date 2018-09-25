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Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS

Среднестатистическому украинцу нужно работать 136 полных рабочих дней, чтобы купить новый iPhone XS на 64 Гб

Об этом сообщают аналитики компании Picodi.

Аналитики отмечают, что среднестатистическому украинцу нужно отработать 136 полных рабочих дней, чтобы заработать на новинку. Это без расходов на одежду, питание, жилищно-коммунальное хозяйство и прочие «мелочи» жизни.

Сложнее придется только на Филиппинах - 156 рабочих дней за айфон. Рядом в рейтинге Пакистан и Казахстан - 88 и 86 дней соответственно.

Аналитики отмечают, что можно было бы предположить, что наиболее адекватное соотношение цены и зарплаты наблюдается в США, ведь ценовая политика формируется в первую очередь в этой стране и для жителей этой страны.

Однако, по подсчетам аналитиков, жителям развитых стран Европы и ОАЭ легче всего купить новинку от Apple. Для примера, чтобы купить новый айфон Xs в Швейцарии нужно отработать всего 5,1 дня, в Люксембурге - неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании - 7 с «хвостиком». В топе оказались и Арабские Эмираты - 7,6 дня, а в США нужно работать 8,4 дня.

Аналитики отмечают, что их статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб.

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