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Русская зарубежная церковь приостанавливает совместное служение с Константинополем

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и отказалась принимать с ними участие в работе епископских ассамблей

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу РПЦЗ.

Как отмечается, после заявления Константинопольского патриарха Варфоломея о получении вскоре Украинской православной церковью независимости от РПЦ, синод Московского патриархата принял решение, эквивалентное разрыву дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.

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Среди прочего также было решено, что во время службы патриарх не будет совершать поминовение высших церковных чинов из Константинополя.

Русская православная церковь за рубежом - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года). Возникла в начале 1920-х годов как русская православная эмигрантская церковная организация, которая объединяла большую часть духовенства Православной российской церкви, оказавшегося в изгнании и эмиграции вследствие революции 1917 года и гражданской войны в России.

  • Напомним, 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
  • В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его притязаний на Киев.
  • 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
  • Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
  • Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины Филарет 19 сентября посетил Государственный департамент США.
  • в РПЦ прозвучали угрозы "кровопролития", если ее объявят в Украине "церковью страны-агрессора".
  • Зато Вселенский патриарх Варфоломей в воскресенье, 23 сентября 2018 года, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право", несмотря на угрозы Москвы.
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