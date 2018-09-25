Русская зарубежная церковь приостанавливает совместное служение с Константинополем

25 сентября, 2018, 18:11

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и отказалась принимать с ними участие в работе епископских ассамблей

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу РПЦЗ.

Как отмечается, после заявления Константинопольского патриарха Варфоломея о получении вскоре Украинской православной церковью независимости от РПЦ, синод Московского патриархата принял решение, эквивалентное разрыву дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.

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Среди прочего также было решено, что во время службы патриарх не будет совершать поминовение высших церковных чинов из Константинополя.

Русская православная церковь за рубежом - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года). Возникла в начале 1920-х годов как русская православная эмигрантская церковная организация, которая объединяла большую часть духовенства Православной российской церкви, оказавшегося в изгнании и эмиграции вследствие революции 1917 года и гражданской войны в России.