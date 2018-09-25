Руководство Укравтодора уличили в присвоении более 30 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Согласно сообщению, сейчас проверяется факт противоправного содействия в победе во время публичных закупках по разработке проектной документации подконтрольном частному предприятию.
Оперативники СБУ задокументировали, что в результате "помощи" чиновника коммерсанты в течение 2017-2018 годов победили на открытых торгах на общую сумму более 30 миллионов гривен.
"Установлено, что чиновник перед назначением на руководящую должность Укравтодора входил в топ-менеджмент этого частного предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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