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Руководство Укравтодора уличили в присвоении более 30 млн грн

Сотрудники Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили в присвоении государственных средств чиновников Государственного агентства автомобильных дорог

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, сейчас проверяется факт противоправного содействия в победе во время публичных закупках по разработке проектной документации подконтрольном частному предприятию.

Оперативники СБУ задокументировали, что в результате "помощи" чиновника коммерсанты в течение 2017-2018 годов победили на открытых торгах на общую сумму более 30 миллионов гривен.

"Установлено, что чиновник перед назначением на руководящую должность Укравтодора входил в топ-менеджмент этого частного предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

 
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