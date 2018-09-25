Российский миллиардер согласился продать "Челси"
25 сентября, 2018, 14:06
Российский олигарх Роман Абрамович готов продать футбольный клуб "Челси" за 3 млрд фунтов
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее Абрамович отверг предложение самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за лондонский клуб 2,3 млрд фунтов.
Летом в британской прессе появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи "Челси". В клубе информацию опровергли.
Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов Англии, пять Кубков страны и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
- Другой российский миллиардер - Алишер Усманов, достиг договоренности о продаже пакета акций английского "Арсенала".
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