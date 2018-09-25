"Интерсити" на железнодорожном переезде протаранил "Славуту", двое погибших

25 сентября, 2018, 21:19

Во вторник, 25 сентября, скоростной поезд "Интерсити" "Киев-Херсон" на железнодорожном переезде протаранил автомобиль "Славуту"

Об этом сообщают "Новости-N".

Трагедия произошла на железнодорожном переезде возле станции "Лоцкино". Поезд "Интерсити" "Херсон-Киев" двигался со стороны Николаева в направлении Киева.

Водитель автомобиля "Таврия" проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, которая оповещает о приближении поезда, и выехал на железнодорожный переезд возле станции "Лоцкино".

Поезд, двигавшийся на скорости около 100 км, протаранил "Славуту" и отбросил ее на расстояние около 200 метров.

В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля "Славута". Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит. После аварии на месте работает следственно-оперативная группа Баштанского райотдела полиции.

После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Дополнительный тепловоз, прибывший на место аварии, отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в Киев. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.