 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" запускает ночной экспресс Киев-Лисичанск

С воскресенья, 30 сентября, "Укрзализныця" запускает ночной экспресс по направлению Киев-Лисичанск

Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Ночной экспресс из столицы в Лисичанске запускаем уже с этого воскресенья. Это направление является одним из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев-Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября. Время поездки - максимально комфортное, здесь мы учли все пожелания пассажиров. Вагоны купейные и категории "люкс". Остановки тоже востребованы: Полтава, Харьков, Купянск, Сватово, Кременное и Рубежное", - написал Кравцов.

На сайте "Укрзализныци" в разделе продажи билетов на этот поезд доступные места класса "люкс" по 1340 грн и "купе" по 542 грн. Плацкартных вагонов в поезде пока не предусмотрено. Всего в поезде на 30 сентября - 53 места в двух вагонах.

Время отправления поезда - 21:48, прибытие - в 10:21.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать