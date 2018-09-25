"Укрзализныця" запускает ночной экспресс Киев-Лисичанск

25 сентября, 2018, 09:45

С воскресенья, 30 сентября, "Укрзализныця" запускает ночной экспресс по направлению Киев-Лисичанск

Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Ночной экспресс из столицы в Лисичанске запускаем уже с этого воскресенья. Это направление является одним из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев-Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября. Время поездки - максимально комфортное, здесь мы учли все пожелания пассажиров. Вагоны купейные и категории "люкс". Остановки тоже востребованы: Полтава, Харьков, Купянск, Сватово, Кременное и Рубежное", - написал Кравцов.

На сайте "Укрзализныци" в разделе продажи билетов на этот поезд доступные места класса "люкс" по 1340 грн и "купе" по 542 грн. Плацкартных вагонов в поезде пока не предусмотрено. Всего в поезде на 30 сентября - 53 места в двух вагонах.

Время отправления поезда - 21:48, прибытие - в 10:21.