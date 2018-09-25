"Нет" дизельным двигателям: Porsche сосредоточится на гибридах и электрокарах

25 сентября, 2018, 11:58

В Porsche официально заявили об отказе от производства машин с дизельными двигателями

Как пишет The Verge, в дальнейшем автопроизводитель будет выпускать только автомобили на гибридных или электродвигателях.

По словам гендиректора Porsche Оливер Блюм, компания не "демонизирует дизель" и считает, что он имеет важное значение во всем мире, хотя и никогда не был большой частью предложений компании. Однако за последние годы рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сильно просел, поэтому компания решила инвестировать в экологические транспортные средства.

По подсчетам компании, обновление дизельных двигателей обойдется им примерно в 500 млн евро. Заводы Porsche прекращают производство дизельных модификаций модели Panamera 4S Diesel и Macan S Diesel.

До 2022 года компания удвоит инвестиции в экологические транспортные средства, и к 2025 году каждый второй новый автомобиль Porsche может иметь электрический привод - быть гибридным или чисто электрическим".

Ранее Porsche в числе других брендов, входящих в состав концерна Volkswagen, пострадал от "дизельгейта" - американское управление по охране окружающей среды обвинило компанию в том, что она устанавливала на свои автомобили программное обеспечение, которое позволяло получать заниженные результаты на тестах по уровню выброса вредных веществ . "Кризис с дизелем нанес нам много хлопот", - говорит Блюм.