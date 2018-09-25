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"Большая семерка" поздравила обновление Центризбиркома в Украине

Страны G7 поддержали обновление украинской Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщил в Twitter канадский глава группы поддержки послов G7 в Киеве.

"Послы Большой семерки приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии. Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединенных общинах в 2018 году", - говорится в сообщении.

Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику. Кроме них во встречах принимает участие Европейский Союз, однако без права голосовать и проведения ежегодных сборов.

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