Покромсать и успокоиться: в соцсетях трендуют антистресс-видео, где люди режут ножом мыло
25 сентября, 2018, 16:15
Англоязычный аккаунт Soap Cutting ежедневно постит ролики, где люди режут ножом мыло
О таком способе антистресса рассказывает The Guardian.
20 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
Нарезка мыла - одна из вариаций ASMR-видео, которая стала трендом в начале 2018 года. Авторы и подписчики подобных аккаунтов рассказали , что ролики с мылом расслабляют и успокаивают. "Я чувствую, что могу на время обо всем забыть и просто сфокусироваться на ощущениях и звуках", - отметила жительница США Кейлін.
Приведенный в материале аккаунт появился несколько дней назад, но уже набрал 40 тысяч подписчиков.
23 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
22 сентября 2018 г.
Чаще всего мыло на видео режут кубиками или тонкими пластинами.
23 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
25 сентября 2018 г.
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