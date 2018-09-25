Покромсать и успокоиться: в соцсетях трендуют антистресс-видео, где люди режут ножом мыло

25 сентября, 2018, 16:15

Англоязычный аккаунт Soap Cutting ежедневно постит ролики, где люди режут ножом мыло

О таком способе антистресса рассказывает The Guardian.

Нарезка мыла - одна из вариаций ASMR-видео, которая стала трендом в начале 2018 года. Авторы и подписчики подобных аккаунтов рассказали , что ролики с мылом расслабляют и успокаивают. "Я чувствую, что могу на время обо всем забыть и просто сфокусироваться на ощущениях и звуках", - отметила жительница США Кейлін.

Приведенный в материале аккаунт появился несколько дней назад, но уже набрал 40 тысяч подписчиков.

Чаще всего мыло на видео режут кубиками или тонкими пластинами.