Похож на газ, но внешне - твердое тело. Ученые создали "кристалл Вигнера" из графена

25 сентября, 2018, 18:00

Недавно команда ученых Массачусетского технологического института (MIT) осуществила огромный скачок в области физики конденсированных веществ, создав так называемый "кристалл Вигнера" из графена

Об этом сообщает Science Daily.

Вигнеровские кристаллы наблюдались и ранее, но это было при крайне низких температурах и такие кристаллы существовали очень недолго. Однако при экспериментах с двухслойным графеном (tBLG) физики из MIT обнаружили весьма необычные свойства полученного материала.

Он владел сверхпроводностью и переносил электрон с одного слоя на другой. На тот момент способность tBLG "передвигать" внедренный электрон объяснили диэлектрическими свойствами. Но коллеги сотрудников MIT из Университета Иллинойса решили повторить их опыт и изучить материал более детально.

Что это за кристалл? Один из авторов работы Бикаш Падхи в интервью изданию пояснил:

"Представьте, что по комнате перемещаются люди и каждый из них носит на себе сферу. Все сферы имеют одинаковый диаметр. При этом если сфера маленьких размеров, люди могут ходить свободно, но чем больше сфера, тем сложнее людям будет ходить и они будут чаще врезаться друг в друга. А теперь замените людей на электроны, а сферы - на их силу отталкивания. Это и будет Вигнеровский кристалл. При обычных условиях электроны почти не взаимодействуют друг с другом, а в форме кристалла при молекулярной схожести с газом внешне материал похож на твердое тело".

Ученые из Университета Иллинойса считают, что двухслойный графен - один из вариантов вигнеровского кристалла, и этого состояния удалось достичь благодаря внедрению между двумя слоями графена большего количества электронов. На данный момент изучение нового материала продолжается.

Справка:

Графен — одна из алотропних форм углерода, моноатомный слой атомов углерода с гексагональной структурой. Графен был открыт в 2004 году Андреем Геймом и Константином Новоселовым из Манчестерского универстета. За это открытие Гейм и Новоселов были награждены Нобелевской премией по физике за 2010 г.