Под очередные санкции США попали еще 12 российских компаний

25 сентября, 2018, 18:47

Министерство торговли Соединенных Штатов ввело санкции против очередных 12 компаний из России

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

Согласно документу, под новые санкции попали предприятия НИИ "Вектор", НПП "Гамма", "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс", которых обвиняют в содействии преступной деятельности в киберпространстве.

Кроме того, НПП подводных технологий "Океанос" и компания "Дайвтехносервис" обвиняются в поставках оборудования ВМФ РФ и предоставлении им поддержки.

Компании "Аэрокомпозит", Обнинское НПП "Технология", КБ "Авиадвигатель", АО "НПК "СПП" и Воронежский НИИ "Вега" обвиняются в поддержке российских компаний военной аэрокосмической отрасли.

Компания Nilco Group, которая имеет капитал в Беларуси и Иране, обвиняется в финансировании ракетной программы Ирана.

Следовательно, как отмечается, названным российским предприятиям закроют легальный доступ ктамериканским товарам и технологиям - это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта США.

Официально документ о санкциях опубликуют завтра, 26 сентября. С тех пор санкции вступят в силу.