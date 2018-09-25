Под очередные санкции США попали еще 12 российских компаний
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.
Согласно документу, под новые санкции попали предприятия НИИ "Вектор", НПП "Гамма", "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс", которых обвиняют в содействии преступной деятельности в киберпространстве.
Кроме того, НПП подводных технологий "Океанос" и компания "Дайвтехносервис" обвиняются в поставках оборудования ВМФ РФ и предоставлении им поддержки.
Компании "Аэрокомпозит", Обнинское НПП "Технология", КБ "Авиадвигатель", АО "НПК "СПП" и Воронежский НИИ "Вега" обвиняются в поддержке российских компаний военной аэрокосмической отрасли.
Компания Nilco Group, которая имеет капитал в Беларуси и Иране, обвиняется в финансировании ракетной программы Ирана.
Следовательно, как отмечается, названным российским предприятиям закроют легальный доступ ктамериканским товарам и технологиям - это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта США.
Официально документ о санкциях опубликуют завтра, 26 сентября. С тех пор санкции вступят в силу.
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