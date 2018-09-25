Основатели Instagram покидают компанию

25 сентября, 2018, 10:52

Основатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер решили покинуть компанию

Об этом сообщили в официальном блоге Instagram.

"Мы планируем взять небольшой перерыв, чтобы вновь исследовать нашу любознательность и креативность", - заявил Систром.

Сообщение стало ответом на опубликованный ранее материал газеты "New York Times". Издание сообщало, что Систром, который занимает должность исполнительного директора, и Кригер, что работает в сервисе главным техническим директором, подали в отставку и покинут компанию в ближайшие недели.

Основатели Instagram написали, что "готовы к нашему следующему разделу, и намекнули, что они создадут что-то новое.

Газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники отмечает, что последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты с руководством Facebook по степени автономии, которая давалась фотосервиса.