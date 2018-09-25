ОО "Демфорум" начала работу над написанием сценария художественного фильма "Винценз"

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Уже началась работа над созданием сценария художественного фильма-байопика "Винценз". Фильм расскажет об авторе уникального гуцульского эпоса "На высокой горной долине" Станислава Винценза (1888-1971). Произведение рассказывает о местной культуре, истории и обычаях. Его сравнивают с "Тінями забутих предків" Михаила Коцюбинского и произведениями Хоткевича о повстанцах.

Судьба Станислава Винценза чрезвычайно кинематографическая - внук нефтяного магната, поляк французского происхождения, ученик Зигмунда Фрейда, он живет на краю света в гуцульской хате и ежедневно читает Гомера. Винценз пишет собственную верховинскую "Илиаду и Одиссею", а затем и сам, как Одиссей, вынужден бежать из Карпат через Черногорский хребет в Венгрию, спасаясь от советской власти, в сопровождении знахаря. В последние годы жизни в Швейцарской Лозанне Винценз спасает от самоубийства нобелевского лауреата Чеслава Милоша, а также принимает в своей гуцульской хате Ла Комб блестящих европейских интеллектуалов ХХ столетия.