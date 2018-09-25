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ОО "Демфорум" начала работу над написанием сценария художественного фильма "Винценз"

Общественная организация "Всеукраинский Демократический Форум" начала работу над написанием сценария полнометражного художественного фильма "Винценз"

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Уже началась работа над созданием сценария художественного фильма-байопика "Винценз". Фильм расскажет об авторе уникального гуцульского эпоса "На высокой горной долине" Станислава Винценза (1888-1971). Произведение рассказывает о местной культуре, истории и обычаях. Его сравнивают с "Тінями забутих предків" Михаила Коцюбинского и произведениями Хоткевича о повстанцах.

Судьба Станислава Винценза чрезвычайно кинематографическая - внук нефтяного магната, поляк французского происхождения, ученик Зигмунда Фрейда, он живет на краю света в гуцульской хате и ежедневно читает Гомера. Винценз пишет собственную верховинскую "Илиаду и Одиссею", а затем и сам, как Одиссей, вынужден бежать из Карпат через Черногорский хребет в Венгрию, спасаясь от советской власти, в сопровождении знахаря. В последние годы жизни в Швейцарской Лозанне Винценз спасает от самоубийства нобелевского лауреата Чеслава Милоша, а также принимает в своей гуцульской хате Ла Комб блестящих европейских интеллектуалов ХХ столетия.

 

Уже несколько лет ОО "Демфорум" уделяет внимание наследию Станислава Винценза. Теперь экранизировать историю посла Гуцульщины в копродукции с Польшей стало возможным благодаря содействию Украинского Культурного Фонда.

Над проектом работают украинский драматург, автор сценария фильма "Киборги" (лауреат "Золотої дзиґи" 2017 года) Наталья Ворожбит и сценарист Максим Курочкин. В дальнейшем по сценарию будет снят фильм "Винценз", который должен стать мощной пропагандой украинских Карпат как направления для инвестиций и туризма.

Затраты на реализацию проекта, а это 390 тыс. грн, выделил Украинский культурный фонд.

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