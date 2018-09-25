ОО "Демфорум" начала работу над написанием сценария художественного фильма "Винценз"
Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Уже началась работа над созданием сценария художественного фильма-байопика "Винценз". Фильм расскажет об авторе уникального гуцульского эпоса "На высокой горной долине" Станислава Винценза (1888-1971). Произведение рассказывает о местной культуре, истории и обычаях. Его сравнивают с "Тінями забутих предків" Михаила Коцюбинского и произведениями Хоткевича о повстанцах.
Судьба Станислава Винценза чрезвычайно кинематографическая - внук нефтяного магната, поляк французского происхождения, ученик Зигмунда Фрейда, он живет на краю света в гуцульской хате и ежедневно читает Гомера. Винценз пишет собственную верховинскую "Илиаду и Одиссею", а затем и сам, как Одиссей, вынужден бежать из Карпат через Черногорский хребет в Венгрию, спасаясь от советской власти, в сопровождении знахаря. В последние годы жизни в Швейцарской Лозанне Винценз спасает от самоубийства нобелевского лауреата Чеслава Милоша, а также принимает в своей гуцульской хате Ла Комб блестящих европейских интеллектуалов ХХ столетия.
Уже несколько лет ОО "Демфорум" уделяет внимание наследию Станислава Винценза. Теперь экранизировать историю посла Гуцульщины в копродукции с Польшей стало возможным благодаря содействию Украинского Культурного Фонда.
Над проектом работают украинский драматург, автор сценария фильма "Киборги" (лауреат "Золотої дзиґи" 2017 года) Наталья Ворожбит и сценарист Максим Курочкин. В дальнейшем по сценарию будет снят фильм "Винценз", который должен стать мощной пропагандой украинских Карпат как направления для инвестиций и туризма.
Затраты на реализацию проекта, а это 390 тыс. грн, выделил Украинский культурный фонд.
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