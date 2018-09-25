 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нардеп Розенблат из-за долгов сдает часть дома румынскому гастарбайтеру, - СМИ

Подозреваемый по янтарному делу народный депутат Борислав Розенблат из-за кредитных долгов за покупку части дома в Германии сдает его в аренду румынскому гастарбайтеру

Об этом сообщила Deutsche Welle.

Как пишет издание, за несколько комнат в своей половине дома политик от арендатора-гастарбайтера получает 350 евро в месяц.

Согласно данным электронной декларации за 2017 г., Розенблат получил около 400 тыс. гривень от дортмундской компании Büroservice 71 UG как гонорар "за научную деятельность".

Кроме "гонораров", Büroservice 71 UG еще около 400 тысяч заплатила Бориславу Розенблату за "аренду недвижимости".

Напомним, будучи полгода невыездным из-за следствия, Розенблатт неоднократно просился в Германию. И, как сообщалось, весной суд вернул ему заграничный паспорт. В целом, Розенблат был в Дортмунде около трех раз.

  • Напомним, Розенблата подозревают в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
  • Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблата к НАБУ, признав противоправными действия оперативников Антикоррупционного бюро в "янтарном деле".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева превысил свои полномочия, когда признал противоправными оперативно-розыскные мероприятия НАБУ и ГПУ в отношении народных депутатов в так называемом "янтарном деле".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать