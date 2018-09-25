 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нападение на активиста в Одессе: полиция задержала подозреваемых - граждан Грузии


фото: "Думская"
В Одессе полиция задержала трех подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

У одного из подозреваемых изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в активиста.

По данным издания, все трое - граждане Грузии и профессиональные "барсеточники" (воры, которые специализируются на кражах вещей из автомобилей). Один из подозреваемых в настоящее время госпитализирован в Еврейской больнице, к нему приехал генконсул Грузии. При этом в той же больнице находится и Михайлик.

Издание отмечает, что госпитализированного подозреваемого зовут Торнике Г. Его сейчас охраняют спецназовцы. Врачи утверждают, что его нельзя отправлять в тюремную камеру. Адвокат подозреваемого Владимир Поярков рассказал, что его подзащитный отрицает причастность к нападению. По словам адвоката, Торнике Г. находился рядом с местом преступления, а правоохранители выследили его за трафиком мобильного телефона.

Адвокат также утверждает, что узнав о том, что его ищут, его клиент якобы сам пришел в полицию в сопровождении брата и друга. После этого Торнике стало плохо и его госпитализировали. Брат подозреваемого говорит, что тот парализован. Также представитель подозреваемого заявил, что у его клиента нет и не было оружия, а сам он имеет 1-ю группу инвалидности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать