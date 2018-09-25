Нападение на активиста в Одессе: полиция задержала подозреваемых - граждан Грузии

25 сентября, 2018, 16:54

В Одессе полиция задержала трех подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

У одного из подозреваемых изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в активиста.

По данным издания, все трое - граждане Грузии и профессиональные "барсеточники" (воры, которые специализируются на кражах вещей из автомобилей). Один из подозреваемых в настоящее время госпитализирован в Еврейской больнице, к нему приехал генконсул Грузии. При этом в той же больнице находится и Михайлик.

Издание отмечает, что госпитализированного подозреваемого зовут Торнике Г. Его сейчас охраняют спецназовцы. Врачи утверждают, что его нельзя отправлять в тюремную камеру. Адвокат подозреваемого Владимир Поярков рассказал, что его подзащитный отрицает причастность к нападению. По словам адвоката, Торнике Г. находился рядом с местом преступления, а правоохранители выследили его за трафиком мобильного телефона.

Адвокат также утверждает, что узнав о том, что его ищут, его клиент якобы сам пришел в полицию в сопровождении брата и друга. После этого Торнике стало плохо и его госпитализировали. Брат подозреваемого говорит, что тот парализован. Также представитель подозреваемого заявил, что у его клиента нет и не было оружия, а сам он имеет 1-ю группу инвалидности.