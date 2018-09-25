Нападение на активиста в Одессе: полиция задержала подозреваемых - граждан Грузии
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
У одного из подозреваемых изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в активиста.
По данным издания, все трое - граждане Грузии и профессиональные "барсеточники" (воры, которые специализируются на кражах вещей из автомобилей). Один из подозреваемых в настоящее время госпитализирован в Еврейской больнице, к нему приехал генконсул Грузии. При этом в той же больнице находится и Михайлик.
Издание отмечает, что госпитализированного подозреваемого зовут Торнике Г. Его сейчас охраняют спецназовцы. Врачи утверждают, что его нельзя отправлять в тюремную камеру. Адвокат подозреваемого Владимир Поярков рассказал, что его подзащитный отрицает причастность к нападению. По словам адвоката, Торнике Г. находился рядом с местом преступления, а правоохранители выследили его за трафиком мобильного телефона.
Адвокат также утверждает, что узнав о том, что его ищут, его клиент якобы сам пришел в полицию в сопровождении брата и друга. После этого Торнике стало плохо и его госпитализировали. Брат подозреваемого говорит, что тот парализован. Также представитель подозреваемого заявил, что у его клиента нет и не было оружия, а сам он имеет 1-ю группу инвалидности.
- Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
- За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
- К расследованию покушения подключилась СБУ.
- Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
- Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
- Из-за нападения на активистов полиция и Нацгвардия будут усиленно патрулировать Одессу.
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