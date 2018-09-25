 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ: суды игнорируют рассмотрение трети дел топ-коррупционеров


фото: nabu.gov
Из 155 уголовных производств, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, суды вынесли приговор лишь в 33 случаях

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отмечают, что среди 155 уголовных производств в 49 даже не состоялось подготовительное заседание, на котором дело должны назначить к рассмотрению по существу.

"Из более полутора сотни дел НАБУ и САП, только в 33 есть судебные решения, причем лишь по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: трех человек осудили к реальному наказанию", - говорится в сообщении.

Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов свыше 1,5 года. В частности, свыше 22 месяцев не может начаться рассмотрение дела по обвинению сотрудников прокуратуры Тернопольской области.

Кроме этого, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" с декабря 2016 года не может состояться заседания по причинам неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей.

В НАБУ отмечают, что при отсутствии приговоров по делам в отношении топ-коррупции, в доход государства не могут быть возвращены арестованные во время расследования средства и имущество. А рассмотрение дел затягивается по таким причинам, как нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и тому подобное.

 

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать