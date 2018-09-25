НАБУ: суды игнорируют рассмотрение трети дел топ-коррупционеров
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве отмечают, что среди 155 уголовных производств в 49 даже не состоялось подготовительное заседание, на котором дело должны назначить к рассмотрению по существу.
"Из более полутора сотни дел НАБУ и САП, только в 33 есть судебные решения, причем лишь по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: трех человек осудили к реальному наказанию", - говорится в сообщении.
Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов свыше 1,5 года. В частности, свыше 22 месяцев не может начаться рассмотрение дела по обвинению сотрудников прокуратуры Тернопольской области.
Кроме этого, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" с декабря 2016 года не может состояться заседания по причинам неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей.
В НАБУ отмечают, что при отсутствии приговоров по делам в отношении топ-коррупции, в доход государства не могут быть возвращены арестованные во время расследования средства и имущество. А рассмотрение дел затягивается по таким причинам, как нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и тому подобное.
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