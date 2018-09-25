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На въезде в Киев фура влетела в микроавтобус, образовался большой затор

Во вторник, 25 сентября, в Святошинском районе Киева на въезде в город произошла авария с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Peugeot Expert

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

ДТП случилось на Брест-Литовском шоссе на западе столицы. По словам водителя микроавтобуса, он двигался в направлении центра столицы и остановился перед пешеходным переходом пропустить людей. В этот момент в него въехал грузовой автомобиль. От удара Peugeot развернуло в противоположную сторону, а из фуры, перевозившей воду, по всей дороге разлетелись бутылки.

В результате столкновения пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее с травмами различной степени тяжести забрала "скорая". На въезде в Киев образовалась пробка длиной в несколько километров.

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