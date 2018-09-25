На Донбассе ранены трое военных Объединенных сил
25 сентября, 2018, 18:21
25 сентября с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применил. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.
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