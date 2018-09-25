На Донбассе ранены трое военных Объединенных сил

25 сентября, 2018, 18:21

25 сентября с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применил. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.