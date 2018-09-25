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Мосийчук прокомментировал представление САП по поводу его "незаконного обогащения"

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук прокомментировал представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу снятия с него неприкосновенности

О подробностях, которые ему известны, Игорь Мосийчук рассказал в эфире Еспресо.TV в программе Сергея Руденко "Вердикт".

"Мне инкриминируют незаконное обогащение из-за того, что я на пять дней раньше вселился в дом, который арендую, в котором проживаю, и не указал об этом в декларации, то есть указал на пять дней позже", - сообщил нардеп.

По словам Мосийчука, его адвокаты направили на имя генпрокурора заявление, к которому присоединили соответствующие документы и аргументацию.

"Убежден, что отдел анализа, о котором упоминает г-жа Сарган, проанализирует все и, учитывая то, что в стране есть презумпция невиновности, примет соответствующее решение", - подчеркнул Мосийчук.

  • Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с нардепа "Радикальной партии" Игоря Мосийчука
  • Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что ГПУ получила представление от САП на нардепа Мосийчука. По ее словам, после заключения управления будет принято решение о дальнейшей судьбе представления - было ли оно подписано и передано в Верховную Раду или возвращено в САП для доработки.
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