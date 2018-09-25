Мосийчук прокомментировал представление САП по поводу его "незаконного обогащения"

25 сентября, 2018, 22:30

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук прокомментировал представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу снятия с него неприкосновенности

О подробностях, которые ему известны, Игорь Мосийчук рассказал в эфире Еспресо.TV в программе Сергея Руденко "Вердикт".

"Мне инкриминируют незаконное обогащение из-за того, что я на пять дней раньше вселился в дом, который арендую, в котором проживаю, и не указал об этом в декларации, то есть указал на пять дней позже", - сообщил нардеп.

По словам Мосийчука, его адвокаты направили на имя генпрокурора заявление, к которому присоединили соответствующие документы и аргументацию.

"Убежден, что отдел анализа, о котором упоминает г-жа Сарган, проанализирует все и, учитывая то, что в стране есть презумпция невиновности, примет соответствующее решение", - подчеркнул Мосийчук.