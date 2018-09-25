Луценко подаст в суд на украинские СМИ за "вранье про виллу на Сейшелах"
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она отметила, что издание "Новое время", "Gazeta.ua", "Контракты", "Комментарии" и "РБК-Styler" перепечатали "откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта". В последней говорится о том, что Луценко якобы приобрел виллу на Сейшелах за $5 миллионов.
По ее словам, эта информация является ложью и журналистам стоило попросить комментарий у генпрокурора или у нее в этом деле.
"Адвокаты Юрия Луценко готовят иски в суд за распространение лживой информации. И обязательно будет требование компенсации за моральный ущерб. И каждая копейка будет перечислена на военные госпитали. Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не обратится в суд, то как защититься от такой наглой лжи", - подчеркнула Сарган.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
- Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире. Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
- ЕСПЧ запретил украинским властям доступ к данным с телефона главреда "Схем".
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