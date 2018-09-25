Луценко подаст в суд на украинские СМИ за "вранье про виллу на Сейшелах"

25 сентября, 2018, 07:56

Генпрокурор Юрий Луценко обратится в суд из-за ряда украинских изданий, которые распространили информацию о том, что он якобы приобрел виллу на Сейшелах

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что издание "Новое время", "Gazeta.ua", "Контракты", "Комментарии" и "РБК-Styler" перепечатали "откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта". В последней говорится о том, что Луценко якобы приобрел виллу на Сейшелах за $5 миллионов.

По ее словам, эта информация является ложью и журналистам стоило попросить комментарий у генпрокурора или у нее в этом деле.

"Адвокаты Юрия Луценко готовят иски в суд за распространение лживой информации. И обязательно будет требование компенсации за моральный ущерб. И каждая копейка будет перечислена на военные госпитали. Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не обратится в суд, то как защититься от такой наглой лжи", - подчеркнула Сарган.