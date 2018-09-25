 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ больше не собирает данные с телефона Седлецкой


фото: radiosvoboda
Генеральная прокуратура Украины приостановила сбор информации о геолокации мобильных телефонов Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских на требование Европейского суда по правам человека

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Сообщается, что ГПУ получила письмо от ЕСПЧ, в котором сообщено о применении временных мер в деле "Седлецкая против Украины". В письме отмечается, что ГПУ обязана воздержаться от доступа к любым данным телефона Седлецкой, указанных в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 года.

"На период с 18 сентября до 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлено процедуру получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю", - отметил Лысенко.

Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации в отношении Бердинских.

Указанное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда.

Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения по указанному выше делу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать