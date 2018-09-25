ГПУ больше не собирает данные с телефона Седлецкой
Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
Сообщается, что ГПУ получила письмо от ЕСПЧ, в котором сообщено о применении временных мер в деле "Седлецкая против Украины". В письме отмечается, что ГПУ обязана воздержаться от доступа к любым данным телефона Седлецкой, указанных в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 года.
"На период с 18 сентября до 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлено процедуру получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю", - отметил Лысенко.
Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации в отношении Бердинских.
Указанное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда.
Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения по указанному выше делу.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Позже Седлецкая рассказала, что Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона за 1,5 года. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- 11 сентября в ГПУ объяснили, почему должны получить информацию с телефона Натальи Седлецкой и других журналистов по делу о разглашении данных досудебного следствия главой НАБУ Артемом Сытником
- 18 сентября Европейский суд по правам человека принял решение применить "Правило 39" регламента – о неотложных временных обеспечительных мерах по делу главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
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