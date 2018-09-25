ГПУ больше не собирает данные с телефона Седлецкой

25 сентября, 2018, 12:22

Генеральная прокуратура Украины приостановила сбор информации о геолокации мобильных телефонов Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских на требование Европейского суда по правам человека

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Сообщается, что ГПУ получила письмо от ЕСПЧ, в котором сообщено о применении временных мер в деле "Седлецкая против Украины". В письме отмечается, что ГПУ обязана воздержаться от доступа к любым данным телефона Седлецкой, указанных в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 года.

"На период с 18 сентября до 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлено процедуру получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю", - отметил Лысенко.

Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации в отношении Бердинских.

Указанное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда.

Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения по указанному выше делу.