Глобальное потепление в порно-запросах: сколько людей ищут "потные" ролики
Об этом говорится в статистике Pornhub Insights.
Как показано на следующей диаграмме, поиски "потных" роликов всегда были максимальными в июне каждого года с 2014 по 2018. А июнь 2016 года был самым "потным" периодом, который когда-либо фиксировали на Pornhub.
Чаще всего искали запросы "потен", "потный секс" и "потные ноги". Восемь из 25 поисковых запросов связаны с ногами или носками.
Мужчины пропорционально (+ 44%) чаще ищут такое порно, чем женщины, 20% из них являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет. Посетители старше 65 лет наименее склонны искать такие запросы -26%.
Более 5000 видеороликов на Pornhub включают теги "пот" или "потный", и их просматривают более 300 000 раз в месяц. Самый популярный видеоролик всех времен с такими тегами называется "DIRTY YOGA TEACHER ON GORGEOUS FITNESS MODEL", он имеет более 20 миллионов просмотров.
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