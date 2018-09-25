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Главу следственного управления ГПУ Горбатюка обокрали в спортпарке Киева


фото: kyivmaps
Начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, сотрудника Генпрокуратуры и полиции Киева обокрали в киевском парке отдыха во время тренировки

Об этом сообщил “Интерфакс-Украина”.

Сообщается, что в раздевалке спортивного комплекса парка отдыха "Муромец", где правоохранители занимались, они обнаружили пропажу личных вещей - денег, документов, мобильных телефонов. Горбатюк, его подчиненный и сотрудник полиции Киева заявили о краже в Деснянское районное управление .

Инцидент произошел в понедельник вечером.

Начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 
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