Главу следственного управления ГПУ Горбатюка обокрали в спортпарке Киева
25 сентября, 2018, 13:40
Начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, сотрудника Генпрокуратуры и полиции Киева обокрали в киевском парке отдыха во время тренировки
Об этом сообщил “Интерфакс-Украина”.
Сообщается, что в раздевалке спортивного комплекса парка отдыха "Муромец", где правоохранители занимались, они обнаружили пропажу личных вещей - денег, документов, мобильных телефонов. Горбатюк, его подчиненный и сотрудник полиции Киева заявили о краже в Деснянское районное управление .
Инцидент произошел в понедельник вечером.
Начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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