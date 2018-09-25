Генсек ООН назвал, какие вызовы угрожают мировому порядку
Генсек ООН предостерег о возможном "взломе", основанном на правилах мирового устройства, информирует DW.
"Сегодня мировой порядок является все более хаотичным. Властные отношения являются менее четкими. Общечеловеческие ценности размываются. Демократические принципы находятся в облоге", - сказал Гутерриш.
Мир сейчас страдает от "дефицита доверия", а принцип многонационального сотрудничества "подвергается атакам именно тогда, когда мы в нем больше всего нуждаемся", заявил генсек ООН. Среди вызовов, перед которыми стоит сегодня мир, Гуттериш назвал глобальные климатические изменения, "преступные действия в киберпространстве" и "вооружение искусственного интеллекта". Угрозу генсек ООН видит также в росте популизма в мире и в поляризации стран.
Гутерриш призвал представителей 133 стран, которые заявили о своем участии в сессии Генассамблеи, "поддержать реформированную, восстановленную и усиленную многостороннюю систему" мироустройства "ради большей солидарности в продвижении мира, прав человека и устойчивого развития".
- Напомним, что в своем выступлении на Генассамблее ООН президент CША Дональд Трамп предостерег от любого использования химического оружия в Сирии. Трамп также призвал Германию изменить свой курс по продолжению строительства "Северного потока-2".
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