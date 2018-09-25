Гандзюк убеждена, что все 5 подозреваемых причастны к нападению на нее

25 сентября, 2018, 21:25

Всех пятерых мужчин, которых подозревают в нападении с кислотой на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, сама потерпевшая сочла причастными к нападению на нее

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщило "Громадское" со ссылкой на интервью агентству.

"Не имею никаких сомнений в том, что все задержанные - причастны", - сказала Гандзюк.

Кроме того, по данным журналистов, потерпевшая также отметила, что могла бы опознать того, "о ком говорят, что он облил кислотой", ведь видела его лицо "со стороны".