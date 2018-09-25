Гандзюк убеждена, что все 5 подозреваемых причастны к нападению на нее
25 сентября, 2018, 21:25
Всех пятерых мужчин, которых подозревают в нападении с кислотой на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, сама потерпевшая сочла причастными к нападению на нее
Об этом во вторник, 25 сентября, сообщило "Громадское" со ссылкой на интервью агентству.
"Не имею никаких сомнений в том, что все задержанные - причастны", - сказала Гандзюк.
Кроме того, по данным журналистов, потерпевшая также отметила, что могла бы опознать того, "о ком говорят, что он облил кислотой", ведь видела его лицо "со стороны".
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считает, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- 21 августа Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без права залога еще двух подозреваемых в деле нападения на активистку и и.о. управляющего делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
- 22 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Вячеславу Вишневскому.
- 22 августа подозреваемого в нападении на херсонскую активистку и сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк Николая Новикова освободили из-под стражи, а производство в отношении него закрыли. Перед освобождением его заставили изменить показания.
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