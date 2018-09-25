ФСБ разыскивает сотрудников МВД, которые продали личные данные Петрова и Боширова, - РосСМИ

25 сентября, 2018, 11:39

Федеральная служба безопасности России начала поиски сотрудников МВД РФ, которые продали анкеты и другие документы с личными данными Александра Петрова и Руслана Боширова

Об этом сообщает "Росблат".

Сообщается, что ФСБ начала проверку по утечке личных данных "солсберийских туристов" по факту публикации анкет Петрова и Боширова на получение заграничных паспортов и данных о пересечении российской границы.