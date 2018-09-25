ФСБ разыскивает сотрудников МВД, которые продали личные данные Петрова и Боширова, - РосСМИ
25 сентября, 2018, 11:39
Федеральная служба безопасности России начала поиски сотрудников МВД РФ, которые продали анкеты и другие документы с личными данными Александра Петрова и Руслана Боширова
Об этом сообщает "Росблат".
Сообщается, что ФСБ начала проверку по утечке личных данных "солсберийских туристов" по факту публикации анкет Петрова и Боширова на получение заграничных паспортов и данных о пересечении российской границы.
"Росблат" отмечает, что неизвестный источник сообщил им о том,что ФСБ разыскивает тех работников МВД, которое продали личные данные журналистам или другим лицам
"Что касается лиц, которые предоставляли эти данные, будут приняты серьезные меры", - сообщил источник "Росблата".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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