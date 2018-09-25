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ФСБ разыскивает сотрудников МВД, которые продали личные данные Петрова и Боширова, - РосСМИ


фото: REUTERS
Федеральная служба безопасности России начала поиски сотрудников МВД РФ, которые продали анкеты и другие документы с личными данными Александра Петрова и Руслана Боширова

Об этом сообщает "Росблат".

Сообщается, что ФСБ начала проверку по утечке личных данных "солсберийских туристов" по факту публикации анкет Петрова и Боширова на получение заграничных паспортов и данных о пересечении российской границы.

"Росблат" отмечает, что неизвестный источник сообщил им о том,что ФСБ разыскивает тех работников МВД, которое продали личные данные журналистам или другим лицам

"Что касается лиц, которые предоставляли эти данные, будут приняты серьезные меры", - сообщил источник "Росблата".

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