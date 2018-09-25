Экспорт товаров легкой промышленности в Украине вырос на 20%
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.
"Легкая промышленность в Украине развивается - за полгода 2018-го объем экспорта вырос на 20%. Соответственно, растет и зарплата работников отрасли – в этом году +27,5% по сравнению с прошлым годом", - заявил Гройсман.
Он отметил, что портнихи делают вклад в экономический рост Украины и показал это на примере украинского предприятия.
"10-12 тысяч единиц формы для Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии и пограничников шьют портнихи на Киевщине. Но швейное предприятие "Сквиратекс" производит не только форменную одежду", - написал Гройсман.
Он добавил, что на предприятии также шьют стильные женские пальто и куртки, которые потом отправляют за заказами в Францию, Бельгию и Германию. Портнихи работают с инновационным раскройным комплексом и современным оборудованием.
- Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина увеличила экспорт товаров и услуг в Португалию почти на 16%.
- Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала в страны Евросоюза товаров и услуг на $9,8 миллиарда, что в пять раз больше, чем в России
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