Экспорт товаров легкой промышленности в Украине вырос на 20%

25 сентября, 2018, 12:51

Объем экспорта товаров легкой промышленности в Украине за полгода вырос на 20%, а заработная плата работников этой отрасли выросла на 27,5%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

"Легкая промышленность в Украине развивается - за полгода 2018-го объем экспорта вырос на 20%. Соответственно, растет и зарплата работников отрасли – в этом году +27,5% по сравнению с прошлым годом", - заявил Гройсман.

Он отметил, что портнихи делают вклад в экономический рост Украины и показал это на примере украинского предприятия.

"10-12 тысяч единиц формы для Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии и пограничников шьют портнихи на Киевщине. Но швейное предприятие "Сквиратекс" производит не только форменную одежду", - написал Гройсман.

Он добавил, что на предприятии также шьют стильные женские пальто и куртки, которые потом отправляют за заказами в Францию, Бельгию и Германию. Портнихи работают с инновационным раскройным комплексом и современным оборудованием.