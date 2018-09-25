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Экс-"министр" террористов "ДНР" сбежал в Украину свидетельствовать о преступлениях Кремля

Бывший "министр аграрной политики и продовольствия ДНР" сбежал в Украину, опасаясь за свою жизнь из-за борьбы за власть на оккупированной территории Донбасса после убийства главаря террористов Александра Захарченко

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря успешной спецоперации наших контрразведчиков очередной "чиновник" был выведен из ОРДЛО. Речь идет о бывшем "министре аграрной политики и продовольствия ДНР". Что же заставило его бежать из "перспективной молодой республики"? Все банально - он просто стал "неудобным" как для самих террористов, так и для кремлевских кураторов", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, после очередных криминальных разборок за передел сфер влияния террористы обвинили своего "министра" в хранении оружия, злоупотреблении служебным положением и хищении имущества в особо крупных размерах на некоторое время даже посадили в тюрьму.

"Сейчас этот "министр", следуя примеру "коллеги" - "и.о. министра культуры и туризма ДНР", активно сотрудничает с нашими следователями, предоставляя показания о преступлениях Кремля в Украине", - подытожили в СБУ.

  • Напомним, 24 сентября СБУ обнародовала перехват разговоров главарей "ДНР" Дмитрия Трапезникова, Александра Казакова и Дениса Пушилина, которые после убийства Александра Захарченко обсуждают распределение должностей и ждут решения советника Владимира Путина Владислава Суркова о новом главе террористической организации.
  • Ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов случайно признал, что именно Россия ответственна за подготовку незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса.
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