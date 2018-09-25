Денисова просит Красный Крест содействовать визиту врачей к Балуху
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к вам с просьбой срочно способствовать визиту врачей Международного комитета Красного Креста к Балуху для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью независимых медицинских работников", - говорится в обращении омбудсмена.
Денисова сообщила, что на данный момент состояние Балуха чрезвычайно тяжелое.
"После физического насилия администрацией пенитенциарного учреждения он получил многочисленные ушибы печени, спины и головы. Это значительно ухудшило его состояние здоровья", - написала омбудсмен.
По ее словам, российская сторона до сих пор не предоставила медицинскую помощь Балуху после избиения в симферопольском СИЗО.
"Даже после моих обращений к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой до сих пор ему не предоставлена медицинская помощь", - отметила Денисова.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, причастных к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
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