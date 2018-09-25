Денисова просит Красный Крест содействовать визиту врачей к Балуху

25 сентября, 2018, 21:48

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова просит Международный комитет Красного Креста срочно способствовать визиту врачей к арестованному в оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к вам с просьбой срочно способствовать визиту врачей Международного комитета Красного Креста к Балуху для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью независимых медицинских работников", - говорится в обращении омбудсмена.

Денисова сообщила, что на данный момент состояние Балуха чрезвычайно тяжелое.

"После физического насилия администрацией пенитенциарного учреждения он получил многочисленные ушибы печени, спины и головы. Это значительно ухудшило его состояние здоровья", - написала омбудсмен.

По ее словам, российская сторона до сих пор не предоставила медицинскую помощь Балуху после избиения в симферопольском СИЗО.

"Даже после моих обращений к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой до сих пор ему не предоставлена медицинская помощь", - отметила Денисова.