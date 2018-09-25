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Битва за Азовское море: назван аргумент России в суде ООН, который базируется на слабости Украины


фото: 1tv.com.ua
Россия затягивает рассмотрение в суде иска Украины относительно противоправных действий страны-агрессора в Азовском море

Об этом заявил участник переговоров в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что Украина в феврале этого года подала в ООН жалобу на Россию в связи с ее противоправными действиями в Азовском море.

В результате рассмотрения дела был создан специальный трибунал, который через полгода ответил, что в связи тем, что Россия подала возражения на украинский иск, трибунал теперь, согласно своему уставу, должен сначала рассмотреть возражения Москвы, а на это уйдет 12-15 месяцев.

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Марчук также рассказал и о главном аргументе России, который базируется на украинской слабости: в преамбуле Договора о совместном использовании Азовского моря нет ни слова о международном морском праве (Конвенции ООН 1982 года). В договоре говорится, что Азовское море и Керченский пролив рассматриваются как внутренние воды двух стран.

"И в преамбуле везде пишется, что споры и различные недоразумения будут решаться исключительно в результате переговоров сторон. И ни слова, что в основе решения спора может быть международное морское право", - подчеркнул Марчук.

  • В это воскресенье, 23 сентября, украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" зашли в Азовское море через Керченский пролив.
  • Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка объяснили, что подписание документов по акватории Азовского моря и Керченского пролива с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепцию "внутренних вод" никогда не было реализовано, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова.
  • Как заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV не исключено, что Россия предпримет попытки прямого захвата Азовского побережья Украины, которое можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией.
  • По словам же пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна, Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове.
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