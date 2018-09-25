Битва за Азовское море: назван аргумент России в суде ООН, который базируется на слабости Украины

25 сентября, 2018, 13:47

Россия затягивает рассмотрение в суде иска Украины относительно противоправных действий страны-агрессора в Азовском море

Об этом заявил участник переговоров в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что Украина в феврале этого года подала в ООН жалобу на Россию в связи с ее противоправными действиями в Азовском море.

В результате рассмотрения дела был создан специальный трибунал, который через полгода ответил, что в связи тем, что Россия подала возражения на украинский иск, трибунал теперь, согласно своему уставу, должен сначала рассмотреть возражения Москвы, а на это уйдет 12-15 месяцев.

Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать

Марчук также рассказал и о главном аргументе России, который базируется на украинской слабости: в преамбуле Договора о совместном использовании Азовского моря нет ни слова о международном морском праве (Конвенции ООН 1982 года). В договоре говорится, что Азовское море и Керченский пролив рассматриваются как внутренние воды двух стран.

"И в преамбуле везде пишется, что споры и различные недоразумения будут решаться исключительно в результате переговоров сторон. И ни слова, что в основе решения спора может быть международное морское право", - подчеркнул Марчук.