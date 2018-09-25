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Американская компания начала разработку гиперзвуковых ракетопланов

Компания Stratolaunch Systems начала разрабатывать две версии гиперзвуковых ракетопланов

Как пишет Aviation Week, в настоящее время компания занимается разработкой самолета Stratolaunch Model 351.

Сейчас инженеры находятся на стадии компьютерного моделирования различных вариантов ракетоплана. Один из них - небольшой ракетоплан Hyper-A длиной 8,5 м, с размахом крыла в 3,4 м. Планируется, что он будет летать со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука - более 1 200 м/с, или более 7 тысяч км/ч.

Кроме того, в рамках этого же проекта планируется разработка большего ракетоплана - Hyper-Z - длиной 24,4 м с размахом крыла 10,9 м.

Согласно описанию проекта, Hyper-A и Hyper-Z будут оснащены жидкостными ракетными двигателями, работающими на топливной смеси из водорода и кислорода. На Hyper-Z планируется установить двигатель, способный развивать тягу до 889 килоньютон. Меньший Hyper-A получит двигатель с тягой от 22,2 до 44,5 килоньютон.

Ракетопланы смогут садиться и взлетать на наземные аэродромы, а также с самолета Stratolaunch - разработанного специально для запуска подобных устройств. Первые испытания Hyper-A пройдут в 2020 году, а Hyper-Z - в 2025-м.

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