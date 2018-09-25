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27 сентября США передадут Украине два патрульных катера, - СМИ

В четверг, 27 сентября, в Балтиморе состоится церемония передачи Береговой охраной США Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров класса "Айленд"

Об этом сообщает CNN.

США передают катера бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы возложены на Украину. Ожидается, что в церемонии примут участие вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макаллистер и президент Украины Петр Порошенко.

Представитель Министерства обороны США сообщил, что катера класса "Айленд" будут переданы Украине в рамках программы Пентагона, что касается избыточного вооружения.

Патрульные катера класса "Айленд" - это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 1980-х – начале 1990-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч.

Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе три офицера. На его вооружении есть автоматическая артиллерийская установка калибра 25 мм и два пулемета калибра 12,7 мм. Катер также оборудован радиолокационной станцией, на его борту имеется моторная лодка.

Передача патрульных катеров происходит на фоне усиления российской агрессии в Азовском море.

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