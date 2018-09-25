27 сентября США передадут Украине два патрульных катера, - СМИ
Об этом сообщает CNN.
США передают катера бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы возложены на Украину. Ожидается, что в церемонии примут участие вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макаллистер и президент Украины Петр Порошенко.
Представитель Министерства обороны США сообщил, что катера класса "Айленд" будут переданы Украине в рамках программы Пентагона, что касается избыточного вооружения.
Патрульные катера класса "Айленд" - это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 1980-х – начале 1990-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч.
Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе три офицера. На его вооружении есть автоматическая артиллерийская установка калибра 25 мм и два пулемета калибра 12,7 мм. Катер также оборудован радиолокационной станцией, на его борту имеется моторная лодка.
Передача патрульных катеров происходит на фоне усиления российской агрессии в Азовском море.
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- Как заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV, не исключено, что Россия предпримет попытки прямого захвата Азовского побережья Украины, которое можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией.
- По словам же пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна, Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове.
- 23 сентября украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” зашли в Азовское море через Керченский пролив.
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